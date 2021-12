Duterte trekkjer kandidaturet sitt til senatet på Filippinane

utenriks

Dermed gjer den filippinske presidenten heilomvending endå ein gong, etter at han i november kunngjorde at han ville stille som kandidat. Det etter å ha kunngjort i oktober at han skulle pensjonere seg frå politikken då han ikkje ville stille som visepresidentkandidat.

– Presidenten har kunngjort at han trekkjer seg frå senatsvalet, seier talsperson James Jimenez for det filippinske Valdirektoratet.

Dutertes kandidatur til senatet vart møtt med kritikk frå rettsgrupper, som meinte dette var eit forsøk på å unngå å bli stilt til ansvar for den dødelege krigen sin mot narkotika medan han har vore president.

