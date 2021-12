Dansk Folkeparti-topp opnar døra for riksrettsdømde Inger Støjberg

utenriks

Støjberg gjekk av som nestleiar i Venstre for vel eit år sidan og melde seg ut av partiet då partiet stemde for at ho skulle stillast for riksrett.

Måndag vart ho dømd til 60 dagars fengsel i riksrettssaka for å ha gitt ein ulovleg instruks om at asylsøkjarar som var eit par, skulle skiljast, dersom ein av dei var mindreårig.

Dansk Folkeparti er på jakt etter ein ny partileiar, og nestleiar Morten Messerschmidt har hatt lyst på jobben. Han vil likevel trekkje seg tilbake dersom Støjberg ønskjer å overta roret.

– Inger Støjberg er, same kva som har skjedd, ein fantastisk person og politikar. Og om ho vil komme til Dansk Folkeparti, så vil eg klappe i dei vesle hendene mine, seier Messerschmidt, som meiner ho må vere velkommen tilbake i Folketinget.

