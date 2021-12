Billie Eilish om covid-19: Kunne døydd utan vaksinen

utenriks

I eit intervju med radioprogrammet Sirius XM fortel ho at ho vart hardt ramma av koronaviruset nokre månader etter at ho hadde vaksinert seg. Det melder mellom anna Rolling Stone.

– Eg døydde ikkje, og eg skulle ikkje døy, men det betyr ikkje at det ikkje var heilt forferdeleg. Det var forferdeleg. Eg har framleis seinverknader, og eg var sjuk i to månader, seier Eilish i radioprogrammet.

– Eg vil vere tydeleg på at det er på grunn av vaksinen eg har det bra no. Om eg ikkje var vaksinert, hadde eg typ, døydd, for det var ille, seier 19-åringen.

