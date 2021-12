Omikron spreier seg lynraskt i London

utenriks

I eit intervju med Sky News måndag morgon gjentok helseminister Sajid Javid statsminister Boris Johnsons bodskap om at Storbritannia står overfor ein «flodbølgje» av omikron.

– Farten dette spreier seg i, er noko vi ikkje har sett før. Smitten med denne varianten doblar seg kvar andre eller tredje dag, og det betyr at vi står overfor ei flodbølgje. Vi er endå ein gong i eit kappløp mellom vaksinen og viruset, sa Javid.

Dødsfall

Til underhuset i det britiske Parlamentet sa Javid måndag ettermiddag at omikron allereie utgjer over 44 prosent av koronatilfella i London, og over 20 prosent av tilfella nasjonalt.

– Vi forventar at omikron kjem til å bli den mest utbreidde koronavarianten i London innan dei neste 48 timane, sa han.

Same dag stadfesta Storbritannias statsminister Boris Johnson at landet hadde registrert sitt første omikronrelaterte dødsfall.

– Minst éin person som var smitta av omikronvarianten, er død, sa han ifølgje Sky News.

Oppmodar til tredje dose

Dei kommande vekene vil britiske fastlegar konsentrere seg om presserande behov og vaksinasjonar. Ifølgje Javid har helsestyresmaktene komme til at to vaksinedosar ikkje er nok, men tre blir rekna som tilstrekkeleg.

Meir enn 40 prosent av britiske vaksne har allereie fått ein tredje dose, men statsministeren har påskunda målet om å kunne tilby alle vaksne oppfriskingsdose i eit forsøk på å hindre dei verste effektane av omikron.

Regjeringa varslar at koronapasset på sikt vil oppdaterast til å inkludere oppfriskingsdosen, og at det vil skje når alle vaksne britar har fått moglegheita.

Ingen nye tiltak

Helseministeren seier at planlagde operasjonar i det britiske helsevesenet kanskje må utsetjast grunna kampen mot omikron.

Javid seier at regjeringa ikkje planlegg fleire tiltak utover det som allereie er kunngjorde, trass oppmodingar frå enkelte ekspertar om ytterlegare restriksjonar for å takle den nye varianten.

Tiltaka som gjeld no, er oppmoding om heimekontor, munnbindbruk på offentlege stader og framvising av koronapass der det krevst. Frå onsdag vil det òg bli kravd ein negativ koronatest for å komme inn på mellom anna nattklubbar.

(©NPK)