Lasteskip kantra etter kollisjon i Austersjøen

utenriks

Ulykka skjedde i 3.30-tida natt til måndag. Det danske lastefartøyet Karin Hoej og britiskregistrerte Scot Carrier var då mellom Bornholm og Ystad.

– Det britiske fartøyet har meldt frå om at dei truleg har kollidert, opplyser kommunikasjonssjef Jonas Franzen i det svenske Sjöfartsverket.

Kort tid etter vart det meldt at det danske fartøyet hadde kantra.

Skrik i vatnet

Vel ein time seinare vart det ifølgje Franzen høyrt skrik i vatnet, men i 10-tida var det framleis ikkje funne overlevande. Temperaturen i vatnet er rundt 4 grader.

– Vi veit at det var minst to personar på det danske fartøyet som no ligg opp ned. Det britiske fartøyet hadde ein liten livbåt som dei sette på vatnet, men dei har ikkje funne nokon, seier Franzen.

Det går no føre seg ein stor redningsaksjon med seks redningsfartøy, fleire helikopter og to lasteskip i området.

– Vi har bede om dykkarressursar og held fram leitinga, seier Franzen.

Dansk og britisk

Karin Hoej er registrert i Danmark, 55 meter langt og vart bygd i 1977. Det var på veg frå Södertälje i Sverige til Nykøbing Falster i Danmark. Det skal ikkje ha last.

Scot Carrier er 90 meter langt, vart bygd i 2018 og var på veg frå Salacgrīva i Latvia til Montrose i Storbritannia. Det er ikkje kjent kva last skipet har.

Blir slept mot land

Det er ikkje meldt om oljelekkasje frå Karin Hoej, og den svenske kystvakta har sett inn tiltak for å hindre at dette skjer.

Det kantra skipet blir no slept mot land for å hindre at det søkk og for at dykkarar skal kunne gå inn i skipet og søkje etter eventuelle overlevande.

– Det blir slept mot Sandhammaren i Kåsberga, seier Agne Hörnestig i det svenske Sjöfartsverket.

