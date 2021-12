Erdogans korthus vaklar etter pengespel

utenriks

Verdien av den tyrkiske liraen har kollapsa. Inflasjonen i landet var på 21,31 prosent i november. Sidan byrjinga av 2021 har den tyrkiske liraen tapt over ein firedel av sin verdi. Ein dollar kunne i helga kjøpast for 13,86 lira, medan ho til samanlikning kosta 7,4 lira i byrjinga av året – og 3,5 lira i 2017.

Tyrkias omstridde president har kalla det den økonomiske frigjeringskrigen sin. Stikk i strid med råda frå fleire økonomar, har Erdogan insistert på å senke styringsrenta, samtidig som liraen har kollapsa.

Fleire spør seg kvifor Erdogan gjer dette.

Teologisk, politisk eller personleg?

– Om eg skal vere heilt ærleg, så veit eg faktisk ikkje. Det er vanskeleg å forstå korleis han tenkjer, seier Paul Levin, sjef for instituttet for tyrkiastudiar ved universitet i Stockholm.

Spekulasjonane er derimot mange. Nokon spør seg om det rett og slett er eit teologisk fundert grep, at det botnar ut i Erdogans omfamning av islam. Andre spør seg om det er politisk motivert, at Erdogan meiner høge renter er upopulært blant veljarane.

Eller handlar det rett og slett om personleg motivasjon, at mange som står Erdogan nær har store lån og derfor er tente med låge renter?

– Det har til og med komme teoriar om at han vil la økonomien falle til botnar før neste val, at han ikkje ser nokon annan utveg, og vil prøve å leggje skulda på omverda, seier Levin.

Den offisielle forklaringa er at Erdogan vil stimulere økonomien, satse på vekstperiode og eksport. Få seriøse økonomar ser dette som ein fruktbar veg å gå, seier Levin.

Kollaps i Syria òg

Realiteten er at fleire tyrkiske familiar lid. Lønningar som tidlegare strakk til, er no ikkje nok til å dekkje daglege behov for mat, straum og husly.

Valutakollapsen får òg store konsekvensar i Nord-Syria, som er tett knytt til Tyrkia. Der er den tyrkiske liraen rådande, og valutakollapsen forverrar ein allereie svært sårbar situasjon.

Fleire meiner det er vanskeleg å komme unna at Erdogan personleg har stor påverknad på utviklinga. Gjennom dei mange åra hans ved makta, først som statsminister frå 2003 til 2014, så som president, har meir og meir vorte sentralisert rundt han som person.

Ein milepæl kom i 2017, då ein stor del av avgjerdsmakta vart flytta til presidenten. Med tida har Erdogan òg vorte mindre og mindre tolerant overfor folk som seier nei eller er i opposisjon til han.

– Dei blir sparka ut og han omgir seg i staden av lojalistar, ja-personar og slektningar. Det påverkar kompetansen, seier Levin.

Tyrkia skal halde eit nytt val seinast i 2023. Då har Erdogan sete med makta i to tiår og Tyrkia feirar 100 år som nasjon.

Fryktar for demokratiet

Erdogans parti, AKP, har allereie mista makta i fleire viktige byar i lokale val. Opposisjonen kjempar for at valet skal haldast så raskt som mogleg. Dei vil bruke den økonomiske krisa for alt ho er verd og utnytte Erdogans låge oppslutning i meiningsmålingar.

– No verkar det veldig vanskeleg for han å lykkast med å vinne neste val, seier Levin.

Men Erdogan har gjort slike spådommar til skamme før. Han har profilert seg som eit folkets mann, held store delar av media under streng kontroll og har vorte kritisert for å bruke statlege midlar til å drive valkamp.

Medan opposisjonen no føler at dei har vind i segla, åtvarar andre mot at Erdogans låge oppslutning kan føre til at demokratiet blir trua.

Levin seier det er ein risiko for at Erdogan vender ryggen til valprosessen fullstendig.

– Dersom han held val og tapar, noko alt no tyder på, kva kjem han då til å gjere? Det er ikkje veldig vanleg at autoritære leiarar gir frå seg makta frivillig, seier Levin.

Står fast på rentepolitikk

Tidlegare i desember sa Erdogan i ein tale at han har håp om at valutakrisa snart er over, at inflasjonen vil minke og at Tyrkia vil oppleve økonomisk vekst.

– Tayyip Erdogan sa låge renter i går, seier låge renter i dag og vil seie låge renter i morgon. Eg vil aldri inngå kompromiss om dette, fordi renter er ein sjukdom som gjer dei rike endå rikare og dei fattige fattigare, sa Erdogan i ein tale i Siirt ifølgje Al Jazeera.

Erdogan la òg skulda på utanlandske aktørar og grådige forretningar som hamstrar varer, som ei forklaring på dei høge prisane.

Samtidig heldt opposisjonsleiar Kemal Kiliçdaroglu eit folkemøte i Mersin, der han sa at ei ny regjering vil slette all rente på låna til bønder og småbedrifter.

– Han treng ikkje å gå av, vi skal bli kvitt han uansett, sa Kiliçdaroglu om Erdogan og det kommande valet.

Onsdag gjentok Erdogan igjen at tyrkarane må vere tolmodige og stole på den økonomiske modellen til regjeringa hans, skriv Reuters.

