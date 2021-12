Vietnamesisk turistby vil stanse salet av hunde- og kattekjøtt

utenriks

– Vi ønskjer å bidra til å promotere dyrevelferd gjennom å utrydde rabies, fase ut handelen av hunde- og kattekjøtt, og gjere denne byen til ein meir attraktiv turistdestinasjon, seier viseordføraren i byen Nguyen The Hung.

Byen har no signert ein avtale med dyrevelferdsorganisasjonen Four Paws International, som håpar at fleire vietnamesiske byar vil følgje Hoi Ans døme.

Rundt fem millionar hundar endar opp som menneskemat kvart år i Vietnam, som er på andreplass bak Kina når det gjeld å ete hund.

