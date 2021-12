Shell flyttar hovudkvarteret sitt frå Nederland til Storbritannia

utenriks

Styreleiar Andrew Mackenzie sa seg fornøgd med den rungande støtta frå aksjonærane i selskapet, etter at dei stemde ja til planen på eit møte i Rotterdam.

Europas største energiselskap meiner grepet vil forenkle skatte- og aksjeordningane, og påskunde overgangen frå fossilt brennstoff som forårsakar klimaendringar.

Den nederlandske regjeringa har sagt at dei vart ubehageleg overraska over planen, medan Storbritannia har hylla den som ei tillitserklæring til britisk økonomi etter brexit.

Shells styre må formelt godkjenne planane før dei trer i kraft.

Tidlegare har Mackenzie nekta for at flytteplanane er motivert av ei nederlandsk rettsavgjerd frå tidlegare i år, som slo fast at Shell må kutte utsleppa sine.

Men han innrømde at avgjerda til den nederlandske regjeringa om å ikkje fjerne ein utbytteskatt på store selskap var ein faktor.

(©NPK)