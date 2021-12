NJ: – Skandaløst å utlevere Assange

utenriks

– Dette er ein trist dag. Dei britiske dommarane tok feil avgjerd då dei opna for utleveringa av Julian Assange til USA, seier NJ-leiar Dag Idar Tryggestad i ein kommentar.

Han meiner skuldingane mot Assange utgjer ein trussel mot pressefridommen, og at det er spesielt ille at rettsavgjerda kjem same dag som Nobels fredspris blir delt ut til journalistar som kjempar for ytringsfridom og den frie journalistikken.

– Norsk Journalistlag tek avstand frå dette forsøket på å innskrenke pressefridommen og avgrense moglegheita media har til å halde mektige aktørar ansvarlege for kritikkverdige og ulovlege handlingar, seier Tryggestad.

– Å avdekkje hemmelege eller skjulte opplysningar som er relevante for samfunnsdebatten, er i kjernen av samfunnsoppdraget til media. Ved å publisere informasjon mektige interesser ønskjer å halde hemmeleg, kan pressa bidra til å halde makthavarar ansvarlege, føyer han til.

