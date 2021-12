Macron hyllar «felles synspunkt» i det første møtet med Scholz

utenriks

Klima og den anstrengde Russland-situasjonen dannar bakteppet for Scholz' debut på den europeiske scena. Første delen av turen gjekk til Frankrike og Paris.

Macron tiltalte Scholz med uformelle «tu» (norsk: du) og kalla Scholz «kjære Olaf» etter det første møtet mellom dei to.

– Det har vore samanfallande synspunkt, eit ønske om at landa våre skal samarbeide, og ei sterk og viljefast tru på Europa, som eg allereie kjende til, og som vi treng i månadene og åra som kjem, seier Macron.

Scholz har lova kontinuitet frå forgjengaren sin Angela Merkel, som onsdag gjekk av etter 16 år ved roret.

Bak seg har Scholz ein ny koalisjon med miljøpartiet Dei grøne og næringslivsvennlege Fridemokratane, som har lova å styrkje Europas «strategiske sjølvstende».

At den første turen blir lagd til Frankrike, er tradisjonen tru for tyske statsministrar. Vidare dreg Scholz til Brussel for møte med Natos generalsekretær Jens Stoltenberg, EU-kommisjonens leiar Ursula von der Leyen og EU-president Charles Michel.

Ifølgje AFP er det venta at Europas handtering av koronapandemien, klimakrisa, veksande krav om boikott av OL i Kina og den russiske opprustinga ved Ukrainas grense vil dominere samtalane.

