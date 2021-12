Julian Assange kan utleverast til USA

utenriks

Assanges støttespelarar reagerer sterkt på rettsavgjerda på fredag:

– Julian er endå ein gong i livsfare, og det er òg journalistars rett til å publisere materiale som regjeringar og selskap finn brysame, skriv Wikileaks' sjefredaktør Kristinn Hrafnsson på Twitter.

USA har utskrive ein omfattande tiltale mot Assange etter at Wikileaks i 2010 offentleggjorde 500.000 graderte dokument som vakte sterk kritikk mot USAs krigføring i Irak og Afghanistan.

Sidan 2019 har han sete fengsla i høgtryggingsfengselet Belmarsh utanfor London fram til britisk rettsvesen skal behandle USAs utleveringskrav.

Før dette var han i om lag sju år i Ecuadors ambassade i London i frykt for at britiske styresmakter skulle utlevere han til Sverige og deretter vidare til USA.

Strid om psykisk helse

I januar sa ein lågare domsinstans nei til utlevering. Grunngivinga var då at Assanges psykiske helse var såpass dårleg at han kunne komme til å ta sitt eige liv om han vart overført til eit amerikansk fengsel.

USA anka avgjerda, og under ei to dagar lang høyring i oktober argumenterte advokatane til Biden-administrasjonen for at rettsavgjerda bygde på feilaktige opplysningar. Dei meinte at dommaren hadde lagt for lite vekt på ekspertar som hadde eit anna syn på Assanges psykiske helse, og understreka at Assange ikkje risikerte å bli halden i isolasjon.

Dei to dommarane som no har opna for ei utlevering, legg vekt på USAs forsikringar om at Assange ikkje kjem til å bli halden i isolasjon i eit høgtryggingsfengsel fram mot rettssaka.

– Det er ein konklusjon som er tilstrekkeleg til å avgjere anken i USAs favør, seier dei.

Rettsavgjerda betyr likevel ikkje at saka er ferdigbehandla i britisk rettsvesen. Ho skal no behandlast på nytt i ein lågare domstol. Den tapande parten kan deretter anke saka til Storbritannias høgaste domstol.

– Justismord

Assanges partnar, Stella Moris, seier at avgjerda vil bli anka så fort som mogleg.

– Dette er eit grovt justismord, seier ho, ifølgje Wikileaks på Twitter.

Moris og Assange har to barn saman. Dei fekk nyleg løyve til å gifte seg av britiske fengselsstyresmakter, men nokon dato for bryllaupet er ikkje kjend.

Ei rekkje av Assanges tilhengjarar samla seg fredag utanfor rettslokalet med plakatar der dei kravde at Assange blir lauslaten omgåande.

Saka har vorte ei viktig symbolsak for ytringsfridomsforkjemparar, og fleire har teke til orde for at Assange burde fått Nobels fredspris saman med Maria Ressa og Dmitrij Muratov.

Argumentet er at Wikileaks har hatt rett til å publisere hemmelegstempla informasjon om kritikkverdige forhold på lik linje med andre journalistar.

Den kjende journalisten John Pilger, som også er frå Australia, er blant dei som reagerer sterkt. Det gjer òg presseorganisasjonar, mellom anna Norsk Journalistlag, som kallar rettsavgjerda for skandaløs.

Risikerer 175 år

Då Wikileaks i 2010 offentleggjorde hundretusenvis av graderte dokument, samarbeidde nettstaden med fleire anerkjende aviser om publiseringa av materialet. Det vart òg offentleggjort ein video teken frå eit amerikansk kamphelikopter i Bagdad, som viser korleis to Reuters-journalistar blir sikta på og drepne av soldatane i helikopteret. Ei rekkje andre sivile irakarar vart drepne i angrepet.

I USA risikerer Assange opptil 175 års fengsel om han blir kjend skuldig i dei 18 tiltalepunkta som er reiste mot han. Han er mellom anna tiltalt for hacking og brot på USAs spionasjelov.

Amerikanske styresmakter seier at dersom Assange blir stilt for retten og kjend skuldig, skal han få moglegheit til å sone dommen i heimlandet Australia.