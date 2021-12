Johnsons julefestmareritt rullar vidare: Tidlegare rådgivar påstår det finst bilete frå festane

utenriks

I desember i fjor, då England var under strenge koronarestriksjonar og alle slags samlingar var forbodne, blir Boris Johnsons partikollegaer og tilsette skulda for å ha halde fleire festar.

Ifølgje Dominic Cummings, som var Johnsons næraste rådgivar fram til november i fjor, skal det finnast bilete frå fleire festar i Downing Street, skriv Sky News.

– Det er haugevis av bilete frå festane som det er uunngåeleg at kjem ut. Og lister over inviterte som inkluderer tilsette i Downing Street og andre avdelingar, skriv Cummings på Twitter.

Johnson har bede statssekretær Simon Case om å granske påstandane om festane. Minst tre ulike påståtte festar vil undersøkjast: to som skal ha funne stad i Downing Street 27. november og 18. desember 2020, og ein som skal ha funne stad i utdanningsdepartementet 10. desember 2020.

Pressesjefen skal ha vore der

Det er den påståtte festen 18. desember som har fått mest merksemd. Johnsons tidlegare pressetalsperson Allegra Stratton trekte seg frå stillinga si tidlegare i veka, etter at ein video der ho øvde seg på å halde pressekonferanse på TV vart leken.

I videoen tullar fleire tilsette i Downing Street med festen som skal ha funne stad.

Ifølgje BBC skal Johnsons noverande pressesjef, Jack Doyle, ha vore til stades. Han skal òg ha halde ein tale og delt ut prisar, medan 20 til 30 personar var til stades.

Ei kjelde seier til BBC at det skal ha vore mat, drikke og selskapsleikar på festen.

Haustar kritikk

I Storbritannia er no fleire bekymra for at den tilsynelatande slappe haldninga til koronareglane frå dei som styrer landet, vil undergrave etterlevinga av nye koronarestriksjonar som trer i kraft denne veka.

Onsdag oppmoda Johnson folk i England til mellom anna igjen å jobbe heimanfrå, og til å bruke munnbind innandørs på offentlege stader.

Samtidig har han vorte kritisert frå alle kantar i Storbritannia for dei påståtte festane. I tillegg til medlemmer frå Johnsons eige konservative parti, har òg Labour-politikarar komme med krasse ord.

– Trur statsministeren no at han har den moralske autoriteten til å leie og be det britiske folket om å følgje reglane? sa Labour-leiar Keir Starmer torsdag.

