Britisk ankedomstol: Julian Assange kan utleverast til USA

utenriks

I januar sa ein lågare domsinstans nei til utlevering. Grunngivinga var at det var fare for at Assange kom til å ta sitt eige liv om han vart overført til eit amerikansk fengsel og stilt for retten der.

Men USA anka avgjerda, og fredag vedtok to andre britiske dommarar at dei må rette seg etter USAs krav.

USA har utskrive ein omfattande tiltale mot Assange etter at Wikileaks i 2010 offentleggjorde 500.000 graderte dokument som avdekte lite flatterande sider ved USAs krigføring i Irak og Afghanistan.

Saka har vorte ei viktig symbolsak for ytringsfridomsforkjemparar.