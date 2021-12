Australia slit med skogbrannar i vest og flaum i aust

utenriks

Dei siste vekene har det vore temperaturar opp mot 40 grader og veldig tørre forhold langs vestkysten. Store område står no i brann, men førebels er det ikkje meldt om skadde eller øydelagde heimar.

– Handl omgåande for å overleve, lyder beskjeden frå australske brann- og krisestyresmakter.

På den andre sida av landet har store mengder nedbør over lang tid skapt store problem. Det har ikkje regna så mykje på 122 år, ifølgje meteorologane. No er det flaum fleire stader i New South Wales, og i Sydney-området har det vore over 21 centimeter nedbør det siste døgnet.

Klimaendringane har ført til at Australias ekstremvêr har forverra seg, ifølgje forskarar.

