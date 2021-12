WHO fryktar at omikronvarianten kan føre til ny runde med vaksinehamstring

utenriks

WHOs vaksinasjonsrådgivarar fryktar at rike land vil haste med å få tak i fleire vaksinedosar. Dei meiner at dette, utan at det finst klare bevis for at ein oppfriskingsdose er nødvendig mot omikron, vil forverre skeivfordelinga av vaksinar i verda.

– Medan vi no er på veg inn i kva enn omikronsituasjonen viser seg å vere, er det ein risiko for at den globale forsyninga av vaksinar igjen vil gå til høginntektsland som hamstrar for å verne befolkninga si, på ein måte som er i overkant, seier WHOs vaksinesjef Kate O'Brien torsdag.

Utsegna hennar kjem etter at vaksineprodusenten Pfizer har hevda at tre dosar med vaksinen deira òg vil verne mot omikronvarianten.

