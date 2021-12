USA klar til å tilby oppfriskingsdose til 16-åringar

utenriks

Kravet er, som for andre grupper, at seks månader skal ha gått sidan førre dose vart sett.

Alt som står att er ei formell godkjenning frå den amerikanske smittevernetaten Centers for Disease Control and Prevention (CDCP).

USA og mange andre land har allereie oppmoda vaksne til å ta ein oppfriskingsdose for å auke immuniteten mot koronaviruset. Sidan effekten av vaksinen minkar over tid og på grunn av bekymring for omikronvarianten, blir no tilbodet utvida til fleire aldersgrupper fleire stader.

Alle under 18 år i USA får berre tilbod om Pfizers vaksine, også når det gjeld første dose.

(©NPK)