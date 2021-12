USA har godkjent koronacocktail frå AstraZeneca

utenriks

Dette er første gong US Food and Drug Administration (FDA) har godkjent eit slikt legemiddel mot koronasjukdom, som er reint førebyggjande og må givast før ein person blir smitta med viruset.

USA har godkjent legemiddelet for personar som av medisinske årsaker ikkje kan vaksinerast mot koronaviruset.

Legemiddelet, som har namnet Evusheld, inneheld to typar syntetiske antistoff og blir gitt i form av to sprøytar rett etter kvarandre.

FDA baserer godkjenninga på ein klinisk studie som viser at risikoen for å utvikle koronasjukdom blir redusert med 77 prosent for dei som får injeksjonane.

