Tre aktivistar dømde etter Tiananmen-markering i Hongkong

utenriks

Lai er grunnleggjar av den no nedlagde prodemokratiske avisa Apple Daily. Han er saman med den tidlegare journalisten Gwyneth Ho og den framståande menneskerettsadvokaten Chow Hang-tung kjent skuldig i å ha delteke i ulovlege demonstrasjonar. Også Chow og Ho sit fengsla allereie. Straffeutmåling vil skje seinare.

Saka omhandlar ein demonstrasjon i Victoria Park i Hongkong 4. juni i fjor, då tusenvis av innbyggjarar møtte opp for å tenne lys og syngje songar sjølv om politiet hadde åtvara om at markeringa var lovstridig.

Fleire titals aktivistar og politikarar vart arresterte etter markeringa.

Dei siste 30 åra har titusenvis av folk markert årsdagen for massakren. 4. juni 1989 greip det kinesiske militæret brutalt inn mot demonstrasjonar for demokrati og menneskerettar på Himmelfredsplassen i Beijing. Det nøyaktige talet på døde er framleis ikkje kjend. Fleire tusen vart skadde eller arresterte.

I 2020 og 2021 forbaud styresmaktene i Hongkong markeringa og viste til koronapandemien.

Frå før av har ei rekkje andre politikarar og aktivistar, blant dei den framståande aktivisten Joshua Wong, vorte dømde til mellom seks og ti månaders fengsel for rollene sine i markeringa.

Styresmaktene i Hongkong har slått knallhardt ned på demokratirørsla i byen etter at den nasjonale tryggingslova tredde i kraft. Kina innførte lova i byen i fjor, etter at det i 2019 var omfattande demokratidemonstrasjonar i landet i månadsvis.

Beijing insisterte på at det var behov for å rette opp igjen stabilitet etter demonstrasjonane, men fastslo at lova berre ville rette seg mot eit mindretal med ekstremistar.

(©NPK)