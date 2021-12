Teikn på at omikron gir mildare sjukdom gir forsiktig optimisme i Sør-Afrika

utenriks

Førebelse resultat frå eit sjukehus i Sør-Afrikas hovudstad Pretoria, som står i sentrum av omikronutbrotet, viser at det den 2. desember berre var ni av dei 42 pasientane på koronaavdelinga, alle uvaksinerte, som vart behandla for viruset og hadde behov for oksygen.

Det skriv Financial Times.

Resten av pasientane som testa positivt, men var asymptomatiske og vart behandla for andre tilstandar.

– Kollegaene mine og eg har alle lagt merke til kor mange pasientar som slepp oksygenbehandling, seier Dr. Fareed Abdullah, forskar og infeksjonslege.

– Dei siste 18 månadene kunne du gå inn på ei koronaavdeling og høyre oksygenet suse, og respiratorane pipe. Men no er det som på alle andre avdelingar, seier han.

(©NPK)