Sterke internasjonale reaksjonar etter at landsbybuarar skal ha vorte brende levande i Myanmar

– Eg vil uttrykkje mi djupaste bekymring for meldingane om at elleve personar har vorte brutalt drepne, og vil på det sterkaste fordømme slik vald. Truverdige rapportar indikerer at fem barn var blant dei drepne, seier FN-talsperson Stephane Dujarric.

Soldatar frå Myanmars militære skal ha raida ein liten landsby nordvest i landet, samla saman elleve sivile og bunde hendene deira før dei brann dei levande, tilsynelatande som gjengjelding for eit angrep på ein militærkonvoi, ifølgje vitne og andre rapportar.

Ein video i kjølvatnet av angrepet viser dei forkola lika til elleve offer, nokre av dei truleg tenåringar.

– Kontaktane våre fortel at dette berre var unge landsbybuarar som var på feil stad til feil tid. Denne hendinga er dryg, og det skjedde slik at det var meininga at offera skulle bli funne for å skremme folk, seier talsperson for Human Rights Watch, Manny Maung.

Den myanmarske regjeringa har nekta for å ha hatt troppar i området.

