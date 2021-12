Slutt på indiske bønders protest mot landbruksreformer

utenriks

Tusenvis av menneske har halde leir i utkanten av hovudstaden New Delhi sidan i fjor for å protestere mot lover dei hevda ville føre til ei kommersiell overtaking av landbrukssektoren.

Statsminister Nerandra Modi trekte lovene tilbake førre veke etter at reforma viste seg å bli ei av dei største utfordringane regjeringa hans har stått ovanfor. Protesten blir avslutta etter at representantar for bøndene òg fekk gjennomslag for andre krav mot regjeringa.

– Vi har byrja å pakke saman, fortel Darshan Pal, som representerer ein paraplyorganisasjon for bondeforeiningar, og viser til protestleirane.

Omtrent to tredelar av den indiske befolkninga livnærer seg av landbruk, og sektoren har lenge vore eit politisk minefelt.

(©NPK)