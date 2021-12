New Zealand opnar for endring av juridisk kjønn

utenriks

Den nye lova inneber at newzealendarar ikkje lenger må legge fram dokumentasjonv på medisinsk behandling eller treng å overtale ein domstol for å få endra kjønnet på fødselsattesten.

–Dette er ein stor dag i New Zealands historie. Endringane vil òg støtte unge folk til å fatte eigne val om korleis dei vil identifisere seg på fødselsattesten sin, seier innanriksminister Jan Tinetti.

Endringane gjeld førebels berre for fødselsattestar i New Zealand, noko som inneber at newzealendarar fødde i utlandet ikkje kan nytte tilgangen til å endre juridisk kjønn.

– Det vil bli jobba med å løyse dette, seier Tinetti.

Lova vil tre i kraft om 18 månader. Ifølgje Tinetti vil det gi styresmaktene tid til å rådføre seg med brukar- og interesseorganisasjonar for å sikre at tilgangen fungerer best mogleg.

Noreg opna for endring av juridisk kjønn sommaren 2016. Frå 2017 har det òg gjeldt for norske statsborgarar busett i utlandet.

(©NPK)