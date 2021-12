Kraftig fall i talet på søknader om arbeidsløysetrygd i USA

utenriks

Det er andre gong i år at talet er på nivået frå 52 år sidan, opplyser arbeidsdepartementet i Washington.

Nedgangen frå førre veke er på 43.000.

Talet på søknader om arbeidsløysestøtte er no under nivået frå før pandemien, etter at det på det meste var på millionnivå då bedrifter stengde og nedbemanna i mars 2020.

– Det er sannsynleg at det kjem ein korreksjon neste veke, men trenden er klar, talet på søknader fell raskt. Det viser at tilgangen på arbeidskraft er knapp, og at ein styrkt BNP-vekst er i gang, seier analytikaren Ian Shepherdson i Pantheon Macroeconomics.

– Det er veldig risikabelt for firma å kvitte seg med tilsette, fordi å tilsetje folk på nytt seinare vil bli vanskeleg og sannsynlegvis dyrt.

Talet på amerikanarar som får arbeidsløysetrygd, har falle med over 350.000 til 1,9 millionar i veka som enda den 20. november.

(©NPK)