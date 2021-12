Hatsk stemning mot Frederiksen før minkhøyring

utenriks

Etter at Frederiksen hadde forlate bilen ho kom i, vart han omringa av demonstrantar, som knuste ein av baklyktene. Politiet måtte eskortere bilen vekk frå staden for å sikre at han ikkje vart ytterlegare ramponert.

Minkkommissionen granskar kva som skjedde då regjeringa vedtok at 15–17 millionar mink skulle avlivast for å hindre spreiing av ein mutert variant av koronaviruset.

Det viste seg at regjeringa ikkje hadde lovheimel til å beordre at minken i alle landet skulle avlivast, og eitt av dei viktigaste spørsmåla Minkkommissionen vil ha svar på, er når Frederiksen vart klar over dette.

– Det var rett avgjerd, og no går eg inn og forklarer seg, sa Frederiksen då ho kom til rettsbygningen.

Fleire av demonstrantane bua til statsministeren utanfor rettslokalet. Dei hadde òg teke med seg ein raud traktor med ei dokke som skal førestille «Fru Justitia» – eit klassisk symbol for juridisk rettferd.

Etter at avhøyret var i gang, brukte demonstrantane fløyter og trommer for å vise misnøya si. Bråket kunne høyrast heilt inn i rettssalen.

