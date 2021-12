FN stoppar naudhjelp til etiopiske byar etter plyndringar

utenriks

– Det har skjedd masseplyndringar av lagerhallar mange stader i Kombolcha dei siste dagane. Plyndringane er etter seiande utførte av grupper frå styrkane i Tigray-regionen og medlemmene av lokalbefolkninga, seier talsperson Stephane Dujarric for FN-organet FNs matvareprogram.

FNs matvareprogram seier at deira tilsette ikkje klarer å forhindre plyndringa, og at fleire har vorte trua med våpen.

– Det er stole store mengder mathjelp, mellom anna mat meint til underernærte barn, seier Dujarric.

FN anslår at 9,4 millionar menneske i regionane Tigray, Amhara og Afar no har kritisk behov for mathjelp.

(©NPK)