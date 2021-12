FN rasande etter angrep på tilsette i Kongo

utenriks

– Uidentifiserte angriparar opna eld mot ein FN-konvoi som var på reise aust i Kongo, seier UNHCR i ei fråsegn.

– Kuler trefte eit av køyretøya, og tre tilsette vart såra. Dei blir no behandla på sjukehus.

UNHCR seier dei er sjokkerte og rasande over angrepet, og oppmodar på det sterkaste til respekt for internasjonale, humanitære lover slik at sivile, i tillegg til folk som driv humanitært arbeid, blir verna mot vald.

– Dei tilsette reiste i eit tydeleg merka UNHCR-køyretøy. Dei var på veg tilbake frå eit oppdrag for å hjelpe menneske fordrivne frå heimane sine på grunn av vald, heiter det i uttalen.

