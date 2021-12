CPJ: Rekordmange journalistar sit fengsla

utenriks

Ifølgje CPJ er flest journalistar fengsla i Kina (50), Myanmar (26), Egypt (25), Vietnam (23) og Kviterussland (19). I tillegg sit det journalistar fengsla i Saudi-Arabia, Iran, Tyrkia, Russland, Etiopia og Eritrea.

– Det er det sjette året på rad at CPJ har dokumentert at eit rekordhøgt tal journalistar sit fengsla rundt i verda, seier CPJ-sjef Joel Simon.

I fjor var talet 280 journalistar. Tala blir gjorde opp 1. desember.

– Det er urovekkjande å sjå så mange land på lista år etter år, men det er spesielt urovekkjande at Myanmar og Etiopia så brutalt har slengt igjen døra for pressefridom, seier Simon.

Ifølgje Reportere uten grenser har 46 journalistar vorte drepne hittil i år.

Fredag blir Nobels fredspris overrekt til journalistane Maria Ressa og Dmitrij Muratov. Nobelkomiteens leiar Berit Reiss-Andersen seier at duoen blir tildelt prisen for forsvaret sitt av pressefridommen og ytringsfridommen i ei verd der desse er under press, og der propaganda og medviten feilinformasjon blir brukt for å destabilisere land og demokrati.

