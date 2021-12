Britisk minister: Kan nå ein million omikrontilfelle innan januar

utenriks

– Det britiske helseinstituttet (UKHSA) anslår at talet på smitta med omikron er omtrent 20 gonger høgare enn talet av stadfesta tilfelle. Truleg er det noverande talet på smitta med omikron nærare 10.000, sa Storbritannias helseminister Sajid Javid onsdag kveld ifølgje The Guardian.

– UKHSA anslår òg at om det held fram slik vi ser det no, at tala doblar seg med to til tre dagars mellomrom, kan vi ha over ein million smitta med omikron ved slutten av desember.

Det bur omtrent 68 millionar menneske i Storbritannia.

Også ifølgje The Guardian sa Javid at det no er rekna for sikkert at omikron er langt meir smittsam enn deltavarianten, men at det framleis er mykje som står att å lære om den nye varianten.

(©NPK)