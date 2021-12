Atomsamtalane med Iran er tekne opp att

utenriks

Europeiske diplomatar har oppmoda Iran til å komme tilbake med «realistiske forslag» etter at den iranske delegasjonen førre veke stilte ei rekkje krav som andre partar i avtalen rekna som uakseptable.

Førre vekes samtalar var dei første på over fem månader, noko som kjem av presidentskiftet i Iran.

Samtalane i Wien er inne i sin sjuande runde. Etter at USA trekte seg frå avtalen i 2018, har Iran fleire gonger brote vilkåra ved å rikje opp og lagre uranmetall utover gjeldande avgrensingar.

Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike og Tyskland, og dessutan EU, er òg del av atomavtalen. President Joe Biden har signalisert at han ønskjer at USA sluttar seg til avtalen igjen.

Samtalane blir leidde av EU. Russland og Kina deltek i samtalane i Wien og meklar mellom Iran og USA. Amerikanske styresmakter planlegg å sende ein delegasjon leidd av Robert Malley til Wien etter helga. Malley er USAs spesialutsending til Iran.

Mikhail Uljanov, Russlands øvste representant i Wien-samtalane, tvitra onsdag at samtalane med Iran og USA «viser at begge sider er veldig seriøse» i forsøket på å inngå ein avtale, sjølv om han la til at «visjonane deira om relevante måtar og verkemiddel er forskjellige».

