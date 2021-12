WHO har registrert ein liten nedgang i koronatilfelle og -dødsfall i Europa

utenriks

WHO har òg notert seg tal som viser at alle dei 212 stadfesta omikron-tilfella i 18 EU-land har vist seg å vere anten utan eller med milde symptom. WHO seier likevel at dei ventar at kunnskapen om omikronvarianten vil auke i takt med at det blir henta inn meir data.

I den vekevise rapporten sin som vart publisert seint tysdag, melder WHO at det vekefaste talet av nye koronatilfelle i 53 europeiske land fall med 2 prosent førre veke, målt mot veka før.

Tyskland og England var landa som registrerte flest smittetilfelle.

I tillegg vart det registrert 3 prosent færre dødsfall i Europa førre veke samanlikna med veka før.

