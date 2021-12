Tysklands nye regjering vil legalisere hasj

utenriks

– Bruk av cannabis på fritida vil bli legalisert under den nye regjeringa, står det i regjeringsavtalen, som er inngått mellom SPD, De grøne og det liberale FDP.

Men det er delte meiningar om tiltaket

Den regionale avisa Augsburger Allgemeine har gjort ei undersøking, som viser at 43 prosent er for legalisering, og 43 prosent er mot. 14 prosent har ikkje gjort seg opp noka meining.

Og skiljelinjene er tydelege mellom generasjonane.

Omtrent to tredelar av folk mellom 18 og 29 er for, medan to tredelar av folk over 65 er mot, viser undersøkinga.

Dei tre koalisjonspartia går inn for kontrollert sal av cannabisdosar til rekreasjonsbruk av vaksne, i butikkar med salslisens.

(©NPK)