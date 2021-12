Stødige Scholz hoppar etter Merkel

utenriks

Scholz vart i Forbundsdagen onsdag valt til ny statsminister med 395 av 707 stemmer. Han får ansvaret for motoren i den europeiske økonomien og vil møte utfordringar knytt til pandemien, som har ramma hardt og delvis splitta Tyskland.

Mellom anna er han positiv til eit omstridd forslag om vaksinepåbod.

Scholz er Tysklands niande statsminister sidan andre verdskrigen.

Ambisiøs og robotaktig

Leiaren for sosialdemokratiske SPD har fått tilnamnet «Scholzomat» for sine robotaktige talar. Han blir omtalt som «grundig, sjølvsikker og svært ambisiøs».

Han var ein av tre statsministerkandidatar i valet i haust. Det var klart at Angela Merkel skulle gå av, og Scholz var den einaste kandidaten med regjeringserfaring på øvste nivå.

I tillegg hadde han i motsetnad til rivalane sine unngått pinlege feil og tabbar.

SPD har dei siste åtte åra vore veslebror i Angela Merkels to siste regjeringar, der CDU/CSU har vore det dominerande partiet. Men etter valet for fire år sidan har SPD vakse seg jamstort med dei kristendemokratiske koalisjonspartnarane sine. Og i innspurten på valkampen vart SPD for første gong på 15 år størst på målingane.

Trafikklys

Då valet fall, vart det klart at sosialdemokratane vann valet med 25,7 prosent av stemmene.

I regjeringsforhandlingane steig Scholz fram som den sigrande og samlande kandidaten, framfor CDU/CSUs Armin Laschet og Dei Grønes Annalena Baerbock.

No skal han leie ein trafikklyskoalisjon beståande av dei tre partia. Kallenamnet kjem av partifargane raud (SPD), gult (FDP) og grøn (Dei Grøne).

Som Merkels visestatsminister har Scholz vore ein av Tysklands politikarar med størst påverknad. Men tyskarane har ikkje tru på at han blir sitjande så lenge.

Ein av fem trur trafikklysregjeringa bryt saman før neste val, medan 40 prosent trur regjeringa ikkje vil vinne attval. Scholz seier sjølv han har komme for å bli ei stund.

Forsiktig finanspolitikar

I løpet av sine tre og eit halvt år som finansminister har Scholz styrkt sin posisjon som finanspolitisk konservativ. Han gjekk rett nok med på å setje til side «gjeldsbremsen» – eit grunnlovfesta krav om balanse i statsbudsjettet – under koronakrisa, men han har insistert på at den skal takast i bruk att innan 2023.

– Alt dette er dyrt, men det ville vore endå dyrare å ikkje gjere noko, har han sagt om tiltaka som skal dempe dei økonomiske skadeverknadene av pandemien.

Hans forsiktige tilnærming har til tider ført han på kollisjonskurs med eige parti, og som avtroppande nestleiar var han ikkje kandidat til leiarvervet i 2019. I staden fekk partiet to mindre profilerte leiarar frå venstrefløya. Likevel har Scholz halde seg til linja til partiet i dei store valkampsakene, inkludert støtte til minstelønn og motstand mot dei konservative løfte om kutt i formuesskatten.

Sjølv om han har eit stramt grep om økonomien, er det tilfelle der pengane har sete litt lausare, ikkje minst då han som ordførar i Hamburg redda konserthuset Elbphilharmonie, som vart langt dyrare enn planlagt.

Mannen som har mottoet «Jeg kan bare dele ut det jeg har», forsvarte redningspakken med den gode økonomien i byen.

Frå venstre mot midten

SPDs håpefulle kandidat vart fødd i Osnabrück og melde seg inn i partiet som tenåring. Han viste interesse for ideal lenger ut til venstre i partiet, men hamna etter kvart i sentrum.

Etter å utdanna seg til jurist med arbeidsrett som spesialfelt, vart han vald inn i Forbundsdagen som 30-åring i 1988. Same år gifta han seg med partifelle Britta Ernst.

Dei turre talane han utrøytteleg heldt for å forsvare dåverande statsminister Gerhard Schröders upopulære arbeidslivsreformer tidleg på 2000-talet, gav opphav til robot-kallenamnet. Han har sjølv innrømt at han «er ikke en som er særleg følelsesladd i politikken». Scholz har eit godt forhold til sjef og statsminister Angela Merkel.

Som Merkels arbeidsminister frå 2007 til 2009 unngjekk han masseoppseiingar ved å overtyde bedriftene om å redusere arbeidstida til dei tilsette, medan staten gav lønnsstøtte. Denne oppskrifta, med delvis permisjon dekt av staten, vart brukt på nytt då pandemien og smitteverntiltaka førte til økonomisk bråstopp.

Scholz ønskjer tettare integrering blant eurolanda og synest Tyskland bør bidra meir til EU-budsjettet etter at Storbritannia forlét unionen.

