Macron takkar av sin kjære Merkel

utenriks

– Takk skal du ha, kjære Angela, skriv Macron i ein tekst som vart lagt ut saman med ein video onsdag. I videoen kan ein sjå dei to verdsleiarane le, halde rundt kvarandre og jobbe saman på internasjonale toppmøte.

Merkel og Macron har utgjort eit europeisk radarpar i ei tid prega av uvisse takka vere forholdet til USA, Storbritannias brexit og koronapandemien.

Som med tidlegare franske leiarar, har Merkel danna eit tett partnarskap med Macron.

I sin takketekst skriv den franske presidenten at Merkel aldri har gløymt lærdommen i historia, at ho har gjort mykje både for og med Frankrike og for å løfte Europa fram.

I ein tale til Merkel under hennar siste besøk til Frankrike som statsminister, sa Macron at ho både har lært han opp og akseptert han som ein ung, stormfull president.

(©NPK)