Johnson kunngjer nye koronarestriksjonar i Storbritannia

Det kunngjorde statsminister Boris Johnson på ein pressekonferanse onsdag, ifølgje Sky News.

Folk blir frå måndag oppmoda til å ha heimekontor viss dei kan. Frå fredag må ein ha på munnbind dei fleste innandørslokale. Det inkluderer teater og kinoar.

Koronapass vil no krevjast for innpass på utestader og arenaer der store grupper av menneske samlast. Det gjeld for lokale innandørs med over 500 personar som har sitjeplassar, uteplassar med over 4.000 menneske og alle lokale med meir enn 10.000 menneske. Dette kravet vil tre i kraft om ei vekes tid, seier Johnson.

I staden for å isolere seg, vil folk bli pålagt å ta ein dagleg koronatest.

Samtidig påpeikar Jonhson at det viktigaste ein kan gjere, er å ta vaksine, også ein oppfriskingsdose.

