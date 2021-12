Frankrike lauslèt mann arrestert i samband med drapet på Jamal Khashoggi

utenriks

Den arresterte mannen har vist seg å vere ein annan person enn han som var etterlyst, opplyser den franske påtalemakta.

Den saudiarabiske ambassaden i Frankrike har heile tida insistert på at den 33 år gamle mannen ikkje har noko samband til saka.

Mannen brukte eit pass med namnet Khaled Alotaibi då han vart arrestert på flyplassen i Paris tysdag. Det er det same namnet som på ein av dei tiltalte som er stilt for retten in absentia i drapssaka som går føre seg i Tyrkia.

Mannen vart arrestert på bakgrunn av ein internasjonal arrestordre utskriven av Interpol.

Ei tryggingskjelde i Saudi-Arabia seier at Khaled Alotaibi er eit veldig vanleg namn i kongedømmet, og at mannen Frankrike trudde dei hadde i varetekta si, faktisk sit fengsla i Saudi-Arabia, saman med resten av dei dei tiltalte i saka.

