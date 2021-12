Den indiske forsvarssjefen døydde i helikopterstyrt

utenriks

– Eit helikopter med general Rawat om bord har vore i ei ulykke i dag nær Coonoor i delstaten Tamil Nadu, skreiv det indiske luftforsvaret på Twitter onsdag formiddag.

Klokka 13.30 norsk tid stadfestar det indiske luftforsvaret at tolv personar omkom i ulykka, inkludert forsvarssjefen og kona hans.

Fleire andre høgtståande tenestepersonar i det indiske forsvaret skal òg ha vore om bord i helikopteret då det styrta.

Fleire skadde skal ha vorte frakta til sjukehus etter ulykka, melder ein brannbetjent i Coonoor til AFP.

Det indiske luftforsvaret melder at dei har beordra ei etterforsking av ulykka. Det er enno ikkje kjent kva som kan ha forårsaka ho.

Rawat er den høgast rangerte tenestegjerande i det indiske militæret. Han er òg rådgivar for forsvarsdepartementet, og tok over den nyoppretta stillinga som forsvarssjef etter at han gjekk av som hærsjef i fjor.

