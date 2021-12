Boris Johnson i hardt vêr etter påstått julefest

utenriks

Opptak som ITV News har fått tak i, viser Johnsons dåverande pressetalskvinne Allegra Stratton svare på spørsmål på ein fiktiv pressekonferanse 22. desember 2020 om ein julefest i Downing Street fredagen i førevegen, datoen for den påståtte reelle festen det går rykte rundt.

Det melder det britiske nyheitsbyrået PA.

Den fiktive pressekonferansen skal ha vorte halde som ei øving for Stratton, som var påtenkt å bli leiar for Johnsons pressebrifingar på fjernsyn.

England var i desember i fjor under strenge nedstengingsreglar.

«Ost og vin»

På opptaket speler Johnsons rådgivar Ed Oldfield rolla som journalist. Andre i rommet kommenterer spøkefullt den påståtte festen og brot på koronareglar.

Under den fiktive pressekonferansen vart Stratton spurd av Oldfield om statsministeren ville godteke å ha ein julefest.

– Kva er svaret på det? svarer Stratton.

Oldfield seier han ikkje veit, og ein Downing Street-tilsett seier då med latter at:

– Det var ingen fest. Det var ost og vin.

Haustar kritikk

– Det fann ikkje stad nokon julefest. Koronareglane har vorte følgde heile tida, seier ein talsmann for Downing Street etter ITVs innslag.

Scotland Yard stadfestar at politi er i gang med å sjå gjennom opptaket.

Labour-leiar Keir Starmer går hardt ut mot det kan kallar skammelege handlingar, og ber Johnson om å stå fram og beklage.

– Folk over heile landet følgde reglane, sjølv når det innebar at dei ikkje kunne møte sine kjære. Dei har rett til å vente at regjeringa gjorde det same, tvitrar Starmer med ein link til videoen.

– Å lyge og le av desse løgnene er skammeleg. Vi har ein statsminister som er sosialt distansert frå sanninga.

To festar

Johnson sjølv avviste tidlegare tysdag å gjenta Downing Streets fråsegn om at det ikkje hadde vorte halde nokon fest.

– Det eg kan seie er at alle retningslinjer vart overhaldne, og held fram med å bli overhaldne, sa Johnson til journalistar under eit besøk i eit fengsel tysdag.

Avisa Daily Mirror skriv at det dreier seg om to festar: Ein julefest i november i fjor, der Johnson heldt ein tale under nedstenginga, og ein annan fest for Downing Street-tilsette i desember der det vart halde selskapsleikar, servert mat og drikke, og der festinga heldt fram til etter midnatt, ifølgje avisa.

(©NPK)