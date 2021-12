Biden snakka med europeiske allierte etter Putin-møtet

utenriks

Biden oppdaterte statsleiarane i Tyskland, Frankrike, Italia og Storbritannia seint tysdag, opplyser talsperson for den avtroppande statsministeren til tyskarane Angela Merkel, Steffen Seibert.

Dei europeiske leiarane understreka på møtet «si fulle støtte til Ukrainas suverenitet og territorielle integritet,» seier Seibert.

Alle deltakarane på møtet stilte seg bak at spenninga overfor Russland må senkast, og at dei må jobbe fram ei diplomatisk løysing.

Biden og Putin heldt eit virtuelt møte tysdag for å diskutere situasjonen i Ukraina, utan at dei kom til noka semje.

USA har sagt at dei ikkje veit kva slags planar Russland har med Ukraina, men Washington har uttrykt stor bekymring over at Russland har utplassert om lag 100.000 soldatar langs grensa mot Ukraina. Russland har avfeia bekymringa som hysteri.

