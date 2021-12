WHO: Vaksinekrav bør vere siste utveg – barnevaksinasjon bør vurderast

utenriks

– Obligatorisk vaksinasjon bør vere absolutt siste utveg og bør berre innførast når alle andre moglege alternativ for å auke vaksinasjonsgrada er prøvd, seier WHOs Europa-sjef Hans Kluge tysdag.

Mange land har opna for å krevje at innbyggjarane tek koronavaksine. I mellom anna Austerrike blir det i februar obligatorisk å ta vaksine, medan ei rekkje andre land vurderer å følgje etter, blant dei Tyskland.

Kluge seier at dette har gitt resultat enkelte stader, men påpeikar at årsakene er samansette. Han åtvarar om at eit slikt krav kan få konsekvensar for tilliten til styresmaktene.

Samtidig er smitten på veg opp i ei rekkje land, og Kluge peikar på at auken er spesielt høg i alderen 5–14 år.

Barna bør vernast betre mot covid-19, men ein bør unngå stengde skular og heimeundervisning og heller ty til munnbind-påbod i klasseromma, lyder oppmodinga frå Kluge, som også meiner vaksinasjon er vegen å gå.

– Å vaksinere barn burde vere oppe til diskusjon og bør vurderast på nasjonalt nivå, seier han.

(©NPK)