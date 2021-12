Polen strammar inn koronatiltaka

utenriks

– Vi kan ikkje seie at trusselen til epidemien har minska. Situasjonen er urovekkjande, seier Polens helseminister Adam Niedzielski.

Smittetala har gått noko ned i Polen i løpet av den siste veka, men er framleis på eit høgt nivå.

Derfor strammar regjeringa no inn tiltaka før jul. Offentlege stader har den siste tida berre fått lov til å ha halv kapasitet, men dette blir no innskrenka til 30 prosent. I tillegg blir det innført heimeundervisning på polske skular i dagane like før og etter jul.

Kollektivtrafikken får berre lov til å ha ein passasjerkapasitet på 75 prosent, medan nattklubbar er nøydde til å stengje.

