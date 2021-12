Fryktlause fredsprisvinnarar i fryktprega land

utenriks

Då årets vinnarar av Nobels fredspris vart kunngjord 8. oktober, var det 15 år og éin dag sidan det brutale drapet på Anna Politkovskaja. Ho er den mest kjende av fredsprisvinnar Dmitrij Muratovs kollegaer til å bli drepen, men langt frå den einaste.

– Dette er for Igor Domnikov, dette er for Jura Sjtsjekotsjikhin, dette er for Anna Stepanovna Politkovskaja, dette er for Anastasia Baburova, dette er for Natasja Estemirova, dette er for Stanislav Markelov, ramsa Muratov opp på sin første, improviserte pressekonferanse 8. oktober.

Som sjefredaktør for Novaja Gazeta styrer han den einaste større uavhengige, maktkritiske avisa i Russland. Den kritiske journalistikken har kosta.

– Motstandarane til avisa har svart med trakassering, truslar, vald og drap, heiter det i grunngivinga frå Den Norske Nobelkomité.

Kan bli «utanlandsk agent»

Politkovskaja hadde skrive kritiske saker om krigen i Tsjetsjenia, Sjtsjekotsjikhin om den russiske etterretningstenesta FSB, Markelov om ein valdtektsdømd russisk offiser. Berre få av drapa på Novaja Gazeta-journalistar har vorte løyste, og etterforskingane har ofte vorte nedprioriterte av russiske styresmakter.

Muratov sjølv har fått ei tydeleg åtvaring frå russiske styresmakter. Få dagar etter at president Vladimir Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov gratulerte redaktøren med fredsprisen, gav presidenten sjølv beskjed om at Muratov ikkje ville bli skjerma.

Dei fleste uavhengige journalistar i Russland har vorte stempla som utanlandske agentar av styresmaktene. Novaja Gazeta-redaktøren har førebels unngått å hamne på denne lista.

Dersom det skjer, vil han og avisa møte absurde byråkratiske krav om revisjon av eigen økonomi, risikere at kjelder ikkje lenger vil snakke med dei, og leggje ut ei åtvaring om agentstatusen i alle innlegg i sosiale medium – frå journalistikk til bilete av kjæledyr.

Drapstrua av presidenten

Den andre fredsprisvinnaren, Maria Ressa, risikerer ikkje å måtte leggje ut ei åtvaring om at ho er utanlandsk agent på Facebook-innlegg om hunden sin. Til gjengjeld har Filippinanes president Rodrigo Duterte uttalt at ho kan bli drepen, og at han kan gjere det sjølv. Det gjorde han attpåtil i eit intervju med Ressa.

– Eg var ikkje redd. Eg ville berre prøve å finne ut korleis han vart ein slik leiar, korleis han fekk suksess med dette. Eg håpar at denne prisen vil inspirere fleire filippinarar til å krevje rettane sine, sa ho i eit intervju med NRK etter fredspristildelinga.

Nyheitstenesta Rappler, som Ressa var med på å grunnleggje i 2012, spelar ei liknande rolle i eit stadig meir autoritært Filippinane som Novaja Gazeta gjer i Russland. Avsløringar om korrupsjon, den omstridde narkotikakrigen som har kravd tusenvis av menneskeliv, og store grupper nett-troll som blir kopla til Duterte, har gjort nyheitsstaden svært upopulært blant makthavarane i landet.

Dom blir brukt mot henne

Ressa har òg vorte arrestert fleire gonger, og i juni 2020 vart ho funnen skuldig i injuriar mot ein forretningsmann. I tillegg er Rappler skulda for brot på lova om utanlandsk medieeigarskap og skattefusk. Dommen blir brukt av filippinske styresmakter for å forhindre henne frå å reise utanlands, men dette møter sterk motstand frå både rettsvesenet og Ressa sjølv. Likevel var det først kort tid før Nobel-seremonien at ho fekk klarsignal til å reise.

– Kvar journalist må halde linja fordi vi berre blir svakare med tida. Vi slåst mot den store makta til styresmaktene – og eg er ikkje mot president Duterte. Eg gjer berre jobben min, og eg ber regjeringa gjere jobben sin og slutte å misbruke makt, sa ho i eit intervju med TV-kanalen ABS-CBN i 2018.

Trongare kår

Kort tid etter intervjuet vart #HoldTheLine slagordet for ein felles kampanje frå fleire journalistorganisasjonar til støtte for både Ressa og andre uavhengige journalistar og medium i Filippinane. Slik støtte treng både Muratov, Ressa og andre journalistar som taler saka til ytringsfridommen verda over. For dei to fredsprisvinnarane er ikkje berre forkjemparar for ytringsfridommen i Russland og Filippinane.

– Dei er samtidig representantar for alle journalistar som står opp for dette idealet i ei verd der demokrati og pressefridom har stadig trongare kår, skriv Den norske nobelkomité i grunngivinga si.

