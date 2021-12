Første omikrontilfelle registrert i Thailand

utenriks

Personen som er smitta, testa først positivt for korona 30. november, opplyser thailandske styresmakter. Testen viste at det var svært sannsynleg at det er snakk om omikron. Ein ny test fredag stadfesta resultatet.

Thailand, som har ein stor turistindustri, opna grensene for ein del land tidleg i november etter ein periode med stenging. Besøkstala er i ferd med å ta seg opp igjen etter ein svært vanskeleg periode, og det er stor frykt for kva spreiing av den nye virusvarianten kan føre til.

