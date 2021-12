utenriks

Det vil i så fall innebere ein diplomatisk boikott av vinterleikane i Kina. Målet er å markere USAs syn på menneskerettssituasjonen i Kina.

For få veker sidan uttalte president Joe Biden at han vurderte ein diplomatisk boikott av OL 2022 etter at både demokratar og republikanarar i Kongressen tok til orde for dette.

Ifølgje CNN kjem boikotten ikkje til å påverke amerikanske idrettsutøvarars moglegheit for å delta i OL.

