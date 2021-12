WHO-forskar: Ikkje la omikron føre til panikk

utenriks

– Kor urolege skal vi vere? Vi må vere førebudde og varsame, ikkje få panikk, for vi er i ein annan situasjon enn for eit år sidan, seier ho i eit intervju med Reuters.

Ho har håp om at omikronvarianten av koronaviruset er ein mildare variant enn dei andre, men ho understrekar at ingenting er sikkert.

– Vi må vente, og la oss håpe at varianten er mildare. Men det er for tidleg å trekkje klare konklusjonar om varianten, seier Swaminathan.

Ingen registrerte dødsfall

Stadig fleire land registrerer omikronsmitte, men WHO har enno ikkje fått meldingar om at det muterte koronaviruset har teke liv.

– Eg har enno ikkje sett rapportar om omikron-relaterte dødsfall, seier WHO-talsmann Christian Lindmeier på ein pressekonferanse i Genève fredag.

Han understrekar at organisasjonen er i full gang med å samle inn dokumentasjon, og at det vil komme langt meir etter kvart.

– Dess fleire land som held fram med å teste folk, og som leitar spesielt etter omikronvarianten, dess fleire tilfelle kjem vi til å finne, seier Lindmeier.

Han ser ikkje bort frå at det også vil dukke opp dødsfall, men han håpar at det ikkje gjer det.

Deltavarianten dominerer

Sjølv om han muterte omikronvarianten har fått fleire land til å innføre nye smittevernrestriksjonar, ber han folk om ikkje å gløyme deltavarianten, som står for 99 prosent av alle dei rapporterte smittetilfella dei siste 60 dagane.

– Omikron kan vere aukande, og vi kan komme til eit punkt der det tek over og blir den dominante varianten, men på dette tidspunktet er framleis delta den heilt dominante varianten, siger Lindmeier.

Han minner om at mange av dei noverande restriksjonane vart innførte for eit par veker sidan, og at dette vart gjort som følgje av fleire delta-tilfelle.

Derfor må folk først og fremst gjere det dei kan for å verne seg mot deltavarianten, og deretter omikron, understrekar han.

Usikker vaksineeffekt

Koronavaksinane har vist seg effektive mot deltavarianten, medan det er meir uvisst om dei også vernar mot omikronvarianten. Ekspertane trur og håpar at vaksinane uansett vernar mot alvorleg sjukdom når det gjeld omikronvarianten.

Ifølgje WHO vil det ta fleire veker før ein har eit klart bilete av kor smittsam omikronvarianten er, og kor alvorleg sjukdom han fører til. Dette gjeld også spørsmålet om korleis vaksinar og ulike medikament verkar på viruset.

– Dei første dataa viser at det er meir smittsamt. Men det er i grunnen alt vi veit så langt, seier Christian Lindmeier.

Fakta om den nye koronavarianten omikron

* Omikron er ei mutert utgåve av koronaviruset SARS-CoV-2, som kan føre til sjukdommen kjend som covid-19.

* Vart først oppdaga i Sør-Afrika og meldt til Verdshelseorganisasjonen (WHO) 24. november. Det første stadfesta tilfellet stammar frå ei prøve teken 9. november.

* Varianten har 50 dokumenterte mutasjonar, inkludert 32 knytt til spike-proteinet. Det er spike-proteinet som hjelper viruset å spreie seg blant menneske.

* WHO har klassifisert varianten som «urovekkjande», som variantane alfa, beta, gamma og delta, og førebelse funn tyder på auka risiko for å bli infisert på nytt med denne varianten.

* Ifølgje National Institute for Communicable Diseases (NICD) i Sør-Afrika er det førebels ikkje rapportert om nokon uvanlege symptom blant personar smitta av den nye varianten. Fleire smitta er symptomfrie.

* Folkehelseinstituttet opplyser i ein risikorapport at varianten kan vere meir smittsam, men at det er lite sannsynleg at han gir meir alvorleg sjukdom. Blant dei som er smitta i eit større utbrot i Oslo, har ingen vorte alvorleg sjuke, ifølgje bydelsoverlege Tine Ravlo.

* Det er knytt uvisse til kor effektiv vaksinane er mot den nye varianten.

* I tillegg til Sør-Afrika er det registrert tilfelle av varianten i land i Asia, Afrika og Europa – blant dei Danmark, Tyskland, Storbritannia og Nederland.

* Noreg og mange andre land har innført innreiserestriksjonar frå ei rekkje land i sørlege Afrika.

Kjelder: WHO, AFP, regjeringa

