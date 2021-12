Ukraina vil ikkje gi Russland garantiar om å droppe Nato-medlemskap

utenriks

– Eg avviser tanken om at vi må gi garantiar for noko om hels overfor Russland. Eg insisterer på at det er Russland som må garantere at dei ikkje vil halde fram med aggresjonen mot andre land, seier Ukrainas utanriksminister Dmytro Kuleba til nyheitsbyrået AFP.

Kreml ønskjer ein slutt på Natos ekspansjon austover og har åtvara Nato mot å vere for tett på Russlands grenser.

Nato opna døra for å innlemme Ukraina allereie i 2008, men ingen formelle steg er tekne sidan.

Kuleba meiner det er uakseptabelt at Russland prøver å blande seg inn i deira interne saker.

– Vi har ein gyllen regel i ukrainsk diplomati: Ingen avgjerder rundt Ukraina utan Ukraina. Så dersom nokon, sjølv våre næraste venner, vedtek noko som helst rundt Ukraina bak ryggen vår, så kjem vi ikkje til å anerkjenne den avgjerda, seier han.

(©NPK)