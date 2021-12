Storbritannia har ingen planar om å innføre vaksinekrav

utenriks

I februar blir alle uvaksinerte i Austerrike pålagde å ta koronavaksine, medan Hellas har gjort vaksinen obligatorisk for alle over 60 år. Tyskland har òg opna for å innføre vaksinekrav til alle uvaksinerte borgarar.

Storbritannia kjem førebels ikkje til å følgje etter, opplyser ein talsmann for statsminister Boris Johnson.

– Prioriteten vår er å halde fram med å promotere vaksinasjon no som vi rullar ut stadig fleire oppfriskingsdosar til fleire og fleire, seier talsmannen.

Tyskland har no innført ei rekkje strenge tiltak som berre gjeld for uvaksinerte. Det blir truleg heller ikkje aktuelt i Storbritannia, ifølgje talsmannen.

