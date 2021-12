Polens helsedepartement: Har nådd smittetoppen

utenriks

Også talet på registrerte koronadødsfall har gått noko ned dei siste dagane.

Smittetala er rett nok framleis på eit høgt nivå med 26.965 registrerte smittetilfelle det siste døgnet. Det er 387 færre enn dagen før og 2.097 færre enn den førre dagen.

Ein talsmann for helsedepartementet seier fredag at landet no har nådd toppen av den fjerde smittebølgja, og at dei ventar ein ytterlegare nedgang i tida som kjem.

Smittetrykket i Polen ligg no på 837,9 tilfelle per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene.

