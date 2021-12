Fem menn arresterte for høgreekstremistisk terrorplan i Finland

utenriks

Politiet beskriv dei arresterte som radikale høgreekstremistar som organiserte seg i løyndom med mål om å utføre ei terrorhandling for å drive fram ei form for kollaps av samfunnet.

Mennene har ikkje vore ein del av det organiserte høgreekstreme miljøet i Finland, men har prøvd å halde seg under radaren, sa Eero Pietilä, ekspert i det finske tryggingspolitiet, på ein pressekonferanse fredag kveld, ifølgje finske medium.

Dei fem vart arresterte tysdag og vart varetektsfengsla i ein domstol fredag, skriv Hufvudstadsbladet. Dei fem bur alle i området rundt Kankaanpää sørvest i Finland, og det er ingen akutt fare for publikum, ifølgje politiet.

I 20-åra

Dei fem mennene er i alderen 23 til 26 år og er mistenkte for planlegging av terrorlovbrot og handtering av sprengstoff med terrorformål, ifølgje opplysningar frå tingretten. Nøyaktig kva mennene er mistenkte for å ha planlagt, vil politiet førebels ikkje fortelje.

Politiet meiner dei tilhøyrer ei gruppe som baserer seg på radikal høgreekstremistisk ideologi. Petilä i det finske tryggingspolitiet sa fredag kveld at det dreier seg om såkalla akselerasjonisme.

Dei fem er kjende frå politiet frå før og har vore sikta for brot på mellom anna våpenlovene. Fleire av dei er dessutan straffedømde for valdsbrotsverk.

Trusselvurdering

Det finske tryggingspolitiet stadfesta i mars eit trusselnivå som ligg på det nest øvste trinnet på skalaen. Samtidig åtvara dei om at risikoen for høgreekstremisme har auka sidan i fjor.

I den nasjonale trusselvurderinga for 2021 skreiv det norske PST at såkalla akselerasjonisme eksempelvis tek til orde for å påskunde ein total kollaps av samfunnet ved hjelp av terror.

– Desse gruppene er av den oppfatning at ein rasekrig mellom kvite og alle andre rasar er like om hjørnet. Gjerningspersonar i fleire høgreekstreme terrorangrep har vore inspirerte av dette tankesettet, heitte det i trusselvurderinga.

