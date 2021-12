Evergrande-grunnleggjar inn på teppet i Kina

utenriks

Fredag sende selskapet eit varsel til Hongkong-børsen om at dei strevar med å innfri ein gjeldsobligasjon på 260 millionar dollar på grunn av manglande likviditet.

Provinsregjeringa i Guangdong melde straks etter at dei har kalla grunnleggjaren av selskapet, Xu Jianyin, inn til eit møte. Ifølgje meldinga har dei vorte samde om å sende ei arbeidsgruppe til Evergrande for å halde oppsyn med selskapet og for å drive risikostyring.

Det privateigde kinesiske selskapet har dei siste månadene vore på randa av konkurs. Gjelda er på svimlande 300 milliardar dollar, og den siste tida har selskapet måtta utsetje fleire gjeldsinnbetalingar.

(©NPK)