utenriks

64 år gamle Kavála har sete i fengsel i over fire år utan dom. Han er tiltalt for å ha finansiert anti-regjeringsprotestar i 2013 og for å ha spelt ei rolle under kuppforsøket i 2016.

Berre ein gong tidlegare i historia har Europarådet opna sak mot eit land som nektar å etterleve ei rettsavgjerd frå Den europeiske menneskerettsdomstolen.

Tyrkia bad på førehand Europarådet vente på utfallet av rettsprosessen mot Kavála, men vann ikkje gehør for dette.

(©NPK)